Saint-Izaire

Les Arts en Fête D’ici et d’Ailleurs

Saint-Izaire Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-06-27

D’ici et d’ailleurs un voyage sensible où Christine Fayon tisse couleurs, matières et souvenirs glanés au fil du monde pour révéler, entre peinture et assemblages, des histoires secrètes qui illuminent l’âme et éveillent l’imaginaire.

Christine Fayon crée dans l’instant, étoffes et petits objets glanés ici et ailleurs, transformés, assemblés et embellis, suivis de la peinture qui fait le lien entre ces petits hasards et peaufine la dissimulation de ces précieux secrets !

Pour nous raconter des histoires, pour nous embarquer dans ses voyages…

Son jaillissement de couleurs et de textures vous ravit le cœur et vous met l’âme en joie! .

Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie +33 6 03 25 04 68 stinorange@yahoo.fr

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English :

D?ici et d?ailleurs : a sensitive journey in which Christine Fayon weaves colors, materials and memories gleaned from around the world to reveal, between paint and assemblages, secret stories that illuminate the soul and awaken the imagination.

L’événement Les Arts en Fête D’ici et d’Ailleurs Saint-Izaire a été mis à jour le 2026-05-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)