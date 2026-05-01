Dîner et Concert Mat en Solo Saint-Izaire
Dîner et Concert Mat en Solo Saint-Izaire vendredi 22 mai 2026.
Saint-Izaire
Dîner et Concert Mat en Solo
2 place de la Bascule Saint-Izaire Aveyron
Tarif : – – EUR
19
Tarif de base plein tarif
Repas
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-22
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Venez nombreux à notre soirée Tzigane haute en couleur avec Mat en solo, virtuose du jazz manouche.
Menu
Assiette Tzigane
Bras de Gitan 19 .
2 place de la Bascule Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie +33 5 31 97 00 82 contact@laboiteadi.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come one, come all to our colorful Tzigane evening with solo gypsy jazz virtuoso Mat.
L’événement Dîner et Concert Mat en Solo Saint-Izaire a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Saint-Izaire (Aveyron)
- Soirée Moules Frites Saint-Izaire 22 mai 2026
- Dîner et Conférence Saint-Izaire 23 mai 2026
- Dîner et Concours de Belote Saint-Izaire 13 juin 2026
- 18ème Saint-Izaire Blues Festival Saint-Izaire 25 juillet 2026
- Vide Grenier rue du village Saint-Izaire 15 août 2026