Saint-Izaire

Dîner et Concert Mat en Solo

2 place de la Bascule Saint-Izaire Aveyron

Tarif : – – EUR

19

Tarif de base plein tarif

Repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Venez nombreux à notre soirée Tzigane haute en couleur avec Mat en solo, virtuose du jazz manouche.

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Assiette Tzigane

Bras de Gitan 19 .

2 place de la Bascule Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie +33 5 31 97 00 82 contact@laboiteadi.com

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English :

Come one, come all to our colorful Tzigane evening with solo gypsy jazz virtuoso Mat.

L’événement Dîner et Concert Mat en Solo Saint-Izaire a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)