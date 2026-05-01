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Dîner et Concert Mat en Solo Saint-Izaire

Dîner et Concert Mat en Solo Saint-Izaire

Dîner et Concert Mat en Solo Saint-Izaire vendredi 22 mai 2026.

Adresse : 2 place de la Bascule

Ville : 12480 Saint-Izaire

Département : Aveyron

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Tarif : 19 Tarif de base plein tarif Repas

Saint-Izaire

Dîner et Concert Mat en Solo

2 place de la Bascule Saint-Izaire Aveyron

Tarif : – – EUR
19
Tarif de base plein tarif
Repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-22
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-05-22

Venez nombreux à notre soirée Tzigane haute en couleur avec Mat en solo, virtuose du jazz manouche.
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Assiette Tzigane
Bras de Gitan 19  .

2 place de la Bascule Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie +33 5 31 97 00 82  contact@laboiteadi.com

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English :

Come one, come all to our colorful Tzigane evening with solo gypsy jazz virtuoso Mat.

L’événement Dîner et Concert Mat en Solo Saint-Izaire a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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