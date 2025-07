Vide-Grenier rue du village Saint-Izaire

Vide-Grenier rue du village Saint-Izaire vendredi 15 août 2025.

Vide-Grenier

rue du village autour du château Saint-Izaire Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Emplacement gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-15

fin : 2025-08-15

Date(s) :

2025-08-15

Le village de Saint-Izaire vous invite à son vide-grenier dans les rues du bourg l’occasion idéale de chiner, flâner et faire de belles trouvailles tout au long de la journée.

Le Vide Grenier organisé par l’association Vie et Château aura lieu dans les rues du village et autour du château avec une exposition d’artisanat local.

Vous pourrez profiter également de la Buvette et de Grillades et de Frites . .

rue du village autour du château Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie

English :

The village of Saint-Izaire invites you to its garage sale in the streets of the village? the ideal opportunity to bargain, stroll and make great finds all day long.

German :

Das Dorf Saint-Izaire lädt Sie zu seinem Flohmarkt in den Straßen des Dorfes ein ? die ideale Gelegenheit, um den ganzen Tag lang zu stöbern, zu bummeln und schöne Funde zu machen.

Italiano :

Il villaggio di Saint-Izaire vi invita a partecipare alla vendita di garage per le strade del paese, l’occasione ideale per contrattare, passeggiare e fare ottimi acquisti durante la giornata.

Espanol :

El pueblo de Saint-Izaire le invita a su venta de garaje en las calles del pueblo… la ocasión ideal para regatear, pasear y hacer grandes hallazgos a lo largo del día.

L’événement Vide-Grenier Saint-Izaire a été mis à jour le 2025-07-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)