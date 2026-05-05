Repas et Fête de la Musique Saint-Izaire
Repas et Fête de la Musique Saint-Izaire samedi 20 juin 2026.
Saint-Izaire
Repas et Fête de la Musique
2 place de la Bascule Saint-Izaire Aveyron
Tarif : – – EUR
19
Tarif de base plein tarif
Repas
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Ce soir, laissez-vous porter par le groove du groupe AGATE !
Deux concerts à 19h30 et 22h entre jazz, blues et pop-rock, mêlant chansons françaises et internationales pour faire vibrer St-Izaire !
Programme
19h30 et 22h Concert du groupe AGATE
Jazz, blues, pop-rock…
Ce soir le groupe Agate colore St-Izaire de leur groove entre chanson françaises et internationales.
20h30 Moules/Frites
Suivie d’une scène ouverte festive 19 .
2 place de la Bascule Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie +33 5 31 97 00 82 contact@laboiteadi.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Tonight, let yourself be carried away by the groove of the group AGATE!
Two concerts at 7.30pm and 10pm, featuring jazz, blues and pop-rock, with a mix of French and international songs to get St-Izaire vibrating!
L’événement Repas et Fête de la Musique Saint-Izaire a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Saint-Izaire (Aveyron)
- Soirée Moules Frites Saint-Izaire 22 mai 2026
- Dîner et Concert Mat en Solo Saint-Izaire 22 mai 2026
- Dîner et Conférence Saint-Izaire 23 mai 2026
- Repas de Fête des Mères Saint-Izaire 31 mai 2026
- Dîner Voyage et Scène Partagée Saint-Izaire 6 juin 2026