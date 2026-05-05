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Repas et Fête de la Musique Saint-Izaire

Repas et Fête de la Musique Saint-Izaire

Repas et Fête de la Musique Saint-Izaire samedi 20 juin 2026.

Adresse : 2 place de la Bascule

Ville : 12480 Saint-Izaire

Département : Aveyron

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif : 19 Tarif de base plein tarif Repas

Saint-Izaire

Repas et Fête de la Musique

2 place de la Bascule Saint-Izaire Aveyron

Tarif : – – EUR
19
Tarif de base plein tarif
Repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Ce soir, laissez-vous porter par le groove du groupe AGATE !
Deux concerts à 19h30 et 22h entre jazz, blues et pop-rock, mêlant chansons françaises et internationales pour faire vibrer St-Izaire !
Programme
19h30 et 22h Concert du groupe AGATE
Jazz, blues, pop-rock…
Ce soir le groupe Agate colore St-Izaire de leur groove entre chanson françaises et internationales.
20h30 Moules/Frites
Suivie d’une scène ouverte festive 19  .

2 place de la Bascule Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie +33 5 31 97 00 82  contact@laboiteadi.com

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English :

Tonight, let yourself be carried away by the groove of the group AGATE!
Two concerts at 7.30pm and 10pm, featuring jazz, blues and pop-rock, with a mix of French and international songs to get St-Izaire vibrating!

L’événement Repas et Fête de la Musique Saint-Izaire a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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