Saint-Izaire

Repas et Fête de la Musique

2 place de la Bascule Saint-Izaire Aveyron

Tarif : – – EUR

19

Tarif de base plein tarif

Repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Ce soir, laissez-vous porter par le groove du groupe AGATE !

Deux concerts à 19h30 et 22h entre jazz, blues et pop-rock, mêlant chansons françaises et internationales pour faire vibrer St-Izaire !

Programme

19h30 et 22h Concert du groupe AGATE

Jazz, blues, pop-rock…

Ce soir le groupe Agate colore St-Izaire de leur groove entre chanson françaises et internationales.

20h30 Moules/Frites

Suivie d’une scène ouverte festive 19 .

2 place de la Bascule Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie +33 5 31 97 00 82 contact@laboiteadi.com

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English :

Tonight, let yourself be carried away by the groove of the group AGATE!

Two concerts at 7.30pm and 10pm, featuring jazz, blues and pop-rock, with a mix of French and international songs to get St-Izaire vibrating!

L’événement Repas et Fête de la Musique Saint-Izaire a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)