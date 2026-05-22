Théâtre au château Moyen Age for ever Saint-Izaire
Théâtre au château Moyen Age for ever Saint-Izaire mercredi 1 juillet 2026.
Saint-Izaire
Théâtre au château Moyen Age for ever
Saint-Izaire Aveyron
Tarif : – – EUR
Participation au chapeau
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-01
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
La compagnie Le Temps qui pique vous propose cette comédie historique.
A partir de 7 ans.
Deux comédiens, deux visions opposées du Moyen Âge: l’un le voit sombre et barbare, l’autre passionné et lumineux. Entre joutes verbales, scènes comiques et participation du public, ils revisitent les clichés pour redonner vie à cette époque fascinante.
Un spectacle drôle, érudit et vivant, qui prouve que le Moyen Âge n’a jamais vraiment pris fin. .
Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie letempsquipique@gmail.com
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English :
The company Le Temps qui pique presents this historical comedy.
L’événement Théâtre au château Moyen Age for ever Saint-Izaire a été mis à jour le 2026-05-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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