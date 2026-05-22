Saint-Izaire

Théâtre au château Moyen Age for ever

Saint-Izaire Aveyron

Tarif : – – EUR

Participation au chapeau

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-01

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

La compagnie Le Temps qui pique vous propose cette comédie historique.

A partir de 7 ans.

Deux comédiens, deux visions opposées du Moyen Âge: l’un le voit sombre et barbare, l’autre passionné et lumineux. Entre joutes verbales, scènes comiques et participation du public, ils revisitent les clichés pour redonner vie à cette époque fascinante.

Un spectacle drôle, érudit et vivant, qui prouve que le Moyen Âge n’a jamais vraiment pris fin. .

Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie letempsquipique@gmail.com

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English :

The company Le Temps qui pique presents this historical comedy.

L’événement Théâtre au château Moyen Age for ever Saint-Izaire a été mis à jour le 2026-05-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)