Saint-Izaire

Les Arts en Fête Expositions des Saint-Izartistes

Saint-Izaire Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-07-30

Venez profitez au château de Saint-Izaire de l’expo des artistes de la commune !

Expo des artistes de la commune

Acrylique, collages, aquarelles, gouaches, huiles, pastels… une diversité de techniques et une palette de sensibilités pour donner à voir et percevoir le monde qui nous entoure .

Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 40 31 mairie.st-izaire@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy an exhibition of local artists at the Château de Saint-Izaire!

L’événement Les Arts en Fête Expositions des Saint-Izartistes Saint-Izaire a été mis à jour le 2026-05-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)