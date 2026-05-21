Les Arts en Fête Expositions des Saint-Izartistes Saint-Izaire
Les Arts en Fête Expositions des Saint-Izartistes Saint-Izaire jeudi 30 juillet 2026.
Saint-Izaire
Les Arts en Fête Expositions des Saint-Izartistes
Saint-Izaire Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-07-30
Venez profitez au château de Saint-Izaire de l’expo des artistes de la commune !
Expo des artistes de la commune
Acrylique, collages, aquarelles, gouaches, huiles, pastels… une diversité de techniques et une palette de sensibilités pour donner à voir et percevoir le monde qui nous entoure .
Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 40 31 mairie.st-izaire@wanadoo.fr
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English :
Come and enjoy an exhibition of local artists at the Château de Saint-Izaire!
L’événement Les Arts en Fête Expositions des Saint-Izartistes Saint-Izaire a été mis à jour le 2026-05-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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