Saint-Izaire

Meyhane Festival

Saint-Izaire Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Changement de style, mais toujours le même esprit de fête le Meyhane Festival revient au Château de Saint-Izaire pour une nouvelle parenthèse musicale, gourmande et conviviale aux couleurs de la Méditerranée.

Le Meyhane Festival revient pour une version enrichie qui tiendra sa promesse de vous emmener le temps d’un soir dans les lointaines contrées du Levant. Le château de Saint-Izaire sera pour cette soirée notre Meyhane, la taverne traditionnelle turque où l’on mange des mezze en respirant l’odeur des jasmins en fleur… Pour vous projeter vers l’orient, quatre guides vous accompagneront pour un aller, avec retour non garanti !

Réservation conseillée

Programmation :

Dilara : Duo traditionnel turc et balkans

Prenez la main de Dilara et laissez-vous guider par sa voix portée par le son du Oud. Fermez les yeux et ça y est, vous êtes au Meyhane, la taverne où se croisent les poètes et les voyageurs pour partager des histoires d’amour, de nostalgie et d’exil.

Shezlöng : Quintet Anadolu Rock

Un pied en orient, l’autre en Occident, faites confiance à Shezlong qui saura vous introduire dans les chaudes nuits stambouliotes avec ses sons traditionnels anatoliens réarrangés en funk psychédélique.

Mirkut : Groove Kurde

A présent, vous êtes prêts à laisser le Bosphore derrière vous et à rentrer dans l’orient profond avec Mirkut qui vous emmène au Kurdistan. En leur compagnie, vous découvrirez le groove festif de cette terre de résistance au carrefour de quatre pays.

Tchaï Kolectiv : Fanfare Balkanique

Retour sans douceur avec Tchai Kolectiv ! La famille musicale des balkans s’est réunie pour vous faire danser au rythme effréné de leur fanfare. Votre promenade vers l’orient s’achèvera en compagnie de la musique du peuple rom, éternel voyageur… Avec eux, qui sait quand vous rentrerez chez vous ?

Restauration sur place

En ligne sur Hello Asso : https://www.helloasso.com/associations/association-poly-sons/evenements/meyhane-festival-14-juin-saint-izaire-2

ou

A l’Office du Tourisme de Saint-Affrique au mois de juillet .

Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A change of style, but the same festive spirit: the Meyhane Festival returns to the Château de Saint-Izaire for another musical, culinary, and convivial getaway with a Mediterranean flair.

L’événement Meyhane Festival Saint-Izaire a été mis à jour le 2026-06-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)