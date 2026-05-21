Les Arts en Fête Expositions Sculptures et Relief Saint-Izaire
Les Arts en Fête Expositions Sculptures et Relief Saint-Izaire mardi 14 juillet 2026.
Saint-Izaire
Les Arts en Fête Expositions Sculptures et Relief
Saint-Izaire Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-14
Venez nombreux à l’exposition de Viki Brine et d’Isabelle Gasselin !
Viki BRINE Sculptures et relief –
Isabelle GASSELIN Dessins .
Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 40 31 mairie.st-izaire@wanadoo.fr
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English :
Come one, come all to Viki Brine and Isabelle Gasselin’s exhibition!
L’événement Les Arts en Fête Expositions Sculptures et Relief Saint-Izaire a été mis à jour le 2026-05-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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