Saint-Izaire

Soirée Moules Frites

2 place de la Bascule Saint-Izaire Aveyron

Tarif : – – EUR

19

Tarif de base plein tarif

Repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Des Moules, des frites maison, la même recette et toujours la joie du partage !

Menu

Moules sauces marinières ou roquefort

Frites maison 19 .

2 place de la Bascule Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie +33 5 31 97 00 82 contact@laboiteadi.com

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English :

Mussels, home fries, the same recipe and always the joy of sharing!

L’événement Soirée Moules Frites Saint-Izaire a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)