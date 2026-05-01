Soirée Moules Frites Saint-Izaire
Soirée Moules Frites Saint-Izaire vendredi 22 mai 2026.
Saint-Izaire
Soirée Moules Frites
2 place de la Bascule Saint-Izaire Aveyron
Tarif : – – EUR
19
Tarif de base plein tarif
Repas
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-22
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Des Moules, des frites maison, la même recette et toujours la joie du partage !
Menu
Moules sauces marinières ou roquefort
Frites maison 19 .
2 place de la Bascule Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie +33 5 31 97 00 82 contact@laboiteadi.com
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English :
Mussels, home fries, the same recipe and always the joy of sharing!
L’événement Soirée Moules Frites Saint-Izaire a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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