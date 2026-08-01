Informations pratiques

Saint-Izaire

Les Sentiers de Saint-Izaire

Saint-Izaire Aveyron

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Nouveau cette année ! Début de la fête sportive pour cette nouvelle édition, venez arpenter les chemins aux alentours de Saint Izaire !

Randonnée VTT de 25 km et 740 de d+

Trail / randonnée de 10 km et 340 de d+

Participation libre

Récompense pour chaque participant

100% patrimoine avec un départ du château

100% panorama avec des magnifiques points de vue

100% convivialité, ici pas de chrono juste du plaisir

100% gourmand avec les ravitaillements.

Co-organisé avec les associations Saint Izairienne: Chemin Faisant et Vie et Château et avec la mairie de St Izaire .

Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 44 03 domitage@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

New this year! The sports festival kicks off with this new edition—come explore the trails around Saint Izaire!

L’événement Les Sentiers de Saint-Izaire Saint-Izaire a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)