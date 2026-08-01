Les Sentiers de Saint-Izaire Saint-Izaire
samedi 22 août 2026 · Saint-Izaire
Informations pratiques
Saint-Izaire
Les Sentiers de Saint-Izaire
Saint-Izaire Aveyron
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Nouveau cette année ! Début de la fête sportive pour cette nouvelle édition, venez arpenter les chemins aux alentours de Saint Izaire !
Randonnée VTT de 25 km et 740 de d+
Trail / randonnée de 10 km et 340 de d+
Participation libre
Récompense pour chaque participant
100% patrimoine avec un départ du château
100% panorama avec des magnifiques points de vue
100% convivialité, ici pas de chrono juste du plaisir
100% gourmand avec les ravitaillements.
Co-organisé avec les associations Saint Izairienne: Chemin Faisant et Vie et Château et avec la mairie de St Izaire .
Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 44 03 domitage@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
New this year! The sports festival kicks off with this new edition—come explore the trails around Saint Izaire!
L’événement Les Sentiers de Saint-Izaire Saint-Izaire a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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