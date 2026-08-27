Dîner loto Rue de Phalsbourg Sarrebourg

Informations pratiques

Sarrebourg

Dîner loto

Rue de Phalsbourg Cafétaria Carrefour Sarrebourg Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-09 20:15:00

fin : 2026-10-09 23:59:00

Date(s) :

2026-10-09

De nombreux bons d’achats à gagner ! Venez tenter votre chance.

Possibilité de se restaurer sur place avant les jeux.

Réservation par téléphone.Tout public

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Rue de Phalsbourg Cafétaria Carrefour Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 6 31 49 30 51

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English :

Lots of vouchers to be won! Come and try your luck.

Catering available before the games.

Reservations by phone.

L’événement Dîner loto Sarrebourg a été mis à jour le 2026-08-27 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD