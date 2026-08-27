Dîner loto Rue de Phalsbourg Sarrebourg
vendredi 9 octobre 2026 · Rue de Phalsbourg · Sarrebourg
Informations pratiques
Sarrebourg
Dîner loto
Rue de Phalsbourg Cafétaria Carrefour Sarrebourg Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-09 20:15:00
fin : 2026-10-09 23:59:00
Date(s) :
2026-10-09
De nombreux bons d’achats à gagner ! Venez tenter votre chance.
Possibilité de se restaurer sur place avant les jeux.
Réservation par téléphone.Tout public
.
Rue de Phalsbourg Cafétaria Carrefour Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 6 31 49 30 51
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English :
Lots of vouchers to be won! Come and try your luck.
Catering available before the games.
Reservations by phone.
L’événement Dîner loto Sarrebourg a été mis à jour le 2026-08-27 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD
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