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Dîner loto Rue de Phalsbourg Sarrebourg

vendredi 9 octobre 2026 · Rue de Phalsbourg · Sarrebourg

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
20:15:00
Lieu
Rue de Phalsbourg
Adresse
Cafétaria Carrefour
Ville
57400 Sarrebourg
Département
Moselle
Tarif

Sarrebourg

Dîner loto

Rue de Phalsbourg Cafétaria Carrefour Sarrebourg Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-09 20:15:00
fin : 2026-10-09 23:59:00

Date(s) :
2026-10-09

De nombreux bons d’achats à gagner ! Venez tenter votre chance.
Possibilité de se restaurer sur place avant les jeux.
Réservation par téléphone.Tout public
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Rue de Phalsbourg Cafétaria Carrefour Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 6 31 49 30 51 

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English :

Lots of vouchers to be won! Come and try your luck.
Catering available before the games.
Reservations by phone.

L’événement Dîner loto Sarrebourg a été mis à jour le 2026-08-27 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD

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