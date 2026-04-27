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Dîner-Spectacle avec Gérard Piccioli ! La Chapelle-Saint-Luc

Dîner-Spectacle avec Gérard Piccioli ! La Chapelle-Saint-Luc

Dîner-Spectacle avec Gérard Piccioli ! La Chapelle-Saint-Luc vendredi 29 mai 2026.

Adresse : Le Sarrail

Ville : 10600 La Chapelle-Saint-Luc

Département : Aube

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 35 35 35 Tarif de base plein tarif

La Chapelle-Saint-Luc

Dîner-Spectacle avec Gérard Piccioli !

Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc Aube

Tarif : 35 – 35 – 35 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:30:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Gérard Piccioli, artiste Troyen de renommé depuis 4 décennies, artiste aux multiples talents et notamment saxophoniste, il vous entraînera dans son univers musical (variété Française et Internationale) à travers une soirée festive et bien sur dansante ! Il sera accompagné par Carole pour quelques morceaux et autres surprises…

Alors n’attendez-plus et venez savourez cette belle soirée en chanson avec nous !   .

Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 74 62 40  contact@lesarrail.fr

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English :

L’événement Dîner-Spectacle avec Gérard Piccioli ! La Chapelle-Saint-Luc a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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