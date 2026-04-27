Dîner-Spectacle avec Gérard Piccioli ! La Chapelle-Saint-Luc
Dîner-Spectacle avec Gérard Piccioli ! La Chapelle-Saint-Luc vendredi 29 mai 2026.
La Chapelle-Saint-Luc
Dîner-Spectacle avec Gérard Piccioli !
Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc Aube
Tarif : 35 – 35 – 35 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Gérard Piccioli, artiste Troyen de renommé depuis 4 décennies, artiste aux multiples talents et notamment saxophoniste, il vous entraînera dans son univers musical (variété Française et Internationale) à travers une soirée festive et bien sur dansante ! Il sera accompagné par Carole pour quelques morceaux et autres surprises…
Alors n’attendez-plus et venez savourez cette belle soirée en chanson avec nous ! .
Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 74 62 40 contact@lesarrail.fr
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English :
L’événement Dîner-Spectacle avec Gérard Piccioli ! La Chapelle-Saint-Luc a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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