Montpellier

DÎNER SPECTACLE IMPROVISATION

216 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Le Melice vous propose une soirée entièrement dédiée à l’improvisation avec un dîner spectacle porté par La Compagnie des Enfants Libres. Une ambiance spontanée et pleine de surprises vous attend autour du bassin Jacques-Cœur, avec une pièce de théâtre 100% improvisé, rien n’est écrit à l’avance c’est le public qui décide !.

Le Melice vous propose une soirée entièrement dédiée à l’improvisation avec un dîner spectacle porté par La Compagnie des Enfants Libres. Une ambiance spontanée et pleine de surprises vous attend autour du bassin Jacques-Cœur, avec une pièce de théâtre 100% improvisé, rien n’est écrit à l’avance c’est le public qui décide !.

-Dîner dès 19h

-théâtre d’improvisation à 21h

-L’entrée est gratuite, sortie au chapeau

-la carte habituelle sera disponible.

Alors n’attendez plus et réservez votre place sur le site Internet .

216 Rue Elie Wiesel Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20

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English : DÎNER SPECTACLE IMPROVISATION

Le Melice invites you to an evening dedicated entirely to improvisation, with a dinner and show presented by La Compagnie des Enfants Libres. A spontaneous atmosphere full of surprises awaits you around the Bassin Jacques-C?ur, with a 100% improvised play nothing is written in advance, it’s up to the audience!

L’événement DÎNER SPECTACLE IMPROVISATION Montpellier a été mis à jour le 2026-04-11 par 34 OT MONTPELLIER