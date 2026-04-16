DÎNER SPECTACLE IMPROVISATION Montpellier
DÎNER SPECTACLE IMPROVISATION Montpellier samedi 2 mai 2026.
Montpellier
DÎNER SPECTACLE IMPROVISATION
216 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Le Melice vous propose une soirée entièrement dédiée à l’improvisation avec un dîner spectacle porté par La Compagnie des Enfants Libres. Une ambiance spontanée et pleine de surprises vous attend autour du bassin Jacques-Cœur, avec une pièce de théâtre 100% improvisé, rien n’est écrit à l’avance c’est le public qui décide !.
Le Melice vous propose une soirée entièrement dédiée à l’improvisation avec un dîner spectacle porté par La Compagnie des Enfants Libres. Une ambiance spontanée et pleine de surprises vous attend autour du bassin Jacques-Cœur, avec une pièce de théâtre 100% improvisé, rien n’est écrit à l’avance c’est le public qui décide !.
-Dîner dès 19h
-théâtre d’improvisation à 21h
-L’entrée est gratuite, sortie au chapeau
-la carte habituelle sera disponible.
Alors n’attendez plus et réservez votre place sur le site Internet .
216 Rue Elie Wiesel Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20
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English : DÎNER SPECTACLE IMPROVISATION
Le Melice invites you to an evening dedicated entirely to improvisation, with a dinner and show presented by La Compagnie des Enfants Libres. A spontaneous atmosphere full of surprises awaits you around the Bassin Jacques-C?ur, with a 100% improvised play nothing is written in advance, it’s up to the audience!
L’événement DÎNER SPECTACLE IMPROVISATION Montpellier a été mis à jour le 2026-04-11 par 34 OT MONTPELLIER
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