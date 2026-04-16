Montpellier

DÎNER SPECTACLE MENTALISME

216 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Le Melice vous propose une soirée un hors du commun avec un dîner-spectacle dédié à l’hypnose. Giovanni revient au Melice et sera avec nous pour une performance immersive et pleine d’humour, idéale pour passer un moment agréable autour du bassin Jacques-Cœur.

Le Melice vous propose une soirée un hors du commun avec un dîner-spectacle dédié à l’hypnose. Giovanni revient au Melice et sera avec nous pour une performance immersive et pleine d’humour, idéale pour passer un moment agréable autour du bassin Jacques-Cœur.

Le rendez-vous est fixé au samedi 9 mai alors save the date !

-Service dès 19h, puis place au show à 21h.

– L’entrée est gratuite et la carte habituelle sera disponible

Une bonne occasion de venir dîner, se laisser surprendre et profiter d’une ambiance détente à Port-Marianne.

Alors n’attendez plus et réservez votre place sur le site Internet .

216 Rue Elie Wiesel Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : DÎNER SPECTACLE MENTALISME

The Melice offers you an evening out of the ordinary with a dinner show dedicated to hypnosis. Giovanni returns to the Melice for an immersive, humorous performance, ideal for spending a pleasant moment around the Jacques-C?ur Basin.

L’événement DÎNER SPECTACLE MENTALISME Montpellier a été mis à jour le 2026-04-11 par 34 OT MONTPELLIER