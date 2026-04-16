DÎNER SPECTACLE MENTALISME Montpellier
DÎNER SPECTACLE MENTALISME Montpellier samedi 9 mai 2026.
Montpellier
DÎNER SPECTACLE MENTALISME
216 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Le Melice vous propose une soirée un hors du commun avec un dîner-spectacle dédié à l’hypnose. Giovanni revient au Melice et sera avec nous pour une performance immersive et pleine d’humour, idéale pour passer un moment agréable autour du bassin Jacques-Cœur.
Le Melice vous propose une soirée un hors du commun avec un dîner-spectacle dédié à l’hypnose. Giovanni revient au Melice et sera avec nous pour une performance immersive et pleine d’humour, idéale pour passer un moment agréable autour du bassin Jacques-Cœur.
Le rendez-vous est fixé au samedi 9 mai alors save the date !
-Service dès 19h, puis place au show à 21h.
– L’entrée est gratuite et la carte habituelle sera disponible
Une bonne occasion de venir dîner, se laisser surprendre et profiter d’une ambiance détente à Port-Marianne.
Alors n’attendez plus et réservez votre place sur le site Internet .
216 Rue Elie Wiesel Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20
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English : DÎNER SPECTACLE MENTALISME
The Melice offers you an evening out of the ordinary with a dinner show dedicated to hypnosis. Giovanni returns to the Melice for an immersive, humorous performance, ideal for spending a pleasant moment around the Jacques-C?ur Basin.
L’événement DÎNER SPECTACLE MENTALISME Montpellier a été mis à jour le 2026-04-11 par 34 OT MONTPELLIER
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