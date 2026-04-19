Une soirée originale à Paris 18, dîner spectacle mêlant théâtre immersif et dégustation de vins.

Installez-vous confortablement, un verre à la main, et laissez-vous emporter par une expérience sensorielle et conviviale où le théâtre se vit au plus près des comédiens.

Découvrez Anthocyane, la pièce de théâtre qui fait aimer le vin.

Malbec, œnologue passionné mais anxieux, s’apprête à recevoir à dîner Anthocyane, dont il est secrètement amoureux. Avec l’aide de Marc, il tente de préparer cette rencontre, entre technicité, émotions et poésie.

Entre dégustation, spectacle et moment de partage autour d’un buffet, cette soirée propose une parenthèse hors du quotidien, accessible à tous.

Ernestine Café – Paris 18

20h – 23h

49€ à 69€

️ Réservation en ligne

Une soirée immersive à Paris 18 mêlant théâtre, dégustation de vins et moment convivial à partager.

Le mercredi 01 juillet 2026

de 20h00 à 23h00

Le jeudi 25 juin 2026

de 20h00 à 23h00

Le jeudi 18 juin 2026

de 20h00 à 23h00

Le vendredi 12 juin 2026

de 20h00 à 23h00

Le vendredi 29 mai 2026

de 20h00 à 23h00

payant

Tarifs :



49€ (tarif préférentiel en réservation anticipée)



55€ (tarif standard)



69€ (tarif last minute)

Le prix inclut une expérience complète : spectacle de théâtre immersif (Anthocyane), dégustation de vins et moment convivial autour d’un buffet (type tapas).

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-29T23:00:00+02:00

fin : 2026-07-02T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-29T20:00:00+02:00_2026-05-29T23:00:00+02:00;2026-06-12T20:00:00+02:00_2026-06-12T23:00:00+02:00;2026-06-18T20:00:00+02:00_2026-06-18T23:00:00+02:00;2026-06-25T20:00:00+02:00_2026-06-25T23:00:00+02:00;2026-07-01T20:00:00+02:00_2026-07-01T23:00:00+02:00

Ernestine Café 72 Rue Joseph de Maistre 75018 Paris



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