Dîners Éphémères d’Automne Château Haut-Bailly Léognan

Dîners Éphémères d’Automne

Château Haut-Bailly 48 Rue de la Liberté Léognan Gironde

Après le succès rencontré par la première édition, les Dîners Éphémères reviennent à Haut-Bailly à l’automne, pour une nouvelle série de rendez-vous bistronomiques.

Proposés tous les jeudis soirs de novembre et décembre, ces dîners prennent place au Cellarium. Maxime Pommier, chef du Château Haut-Bailly, y propose un menu unique entrée–plat–dessert, décliné en deux options à chaque étape.

En complément, la carte des vins rassemble une trentaine de références du domaine, avec un service au verre de différents millésimes, ainsi qu’un set de dégustation permettant de découvrir la diversité des vins de Haut-Bailly.

Place limitées. Détails et ouverture des réservations prochainement. .

