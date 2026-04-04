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DINOSAURES – LE VOYAGE DE BUMPY PARC DES EXPOSITIONS Mulhouse

DINOSAURES – LE VOYAGE DE BUMPY PARC DES EXPOSITIONS Mulhouse

DINOSAURES – LE VOYAGE DE BUMPY PARC DES EXPOSITIONS Mulhouse samedi 28 novembre 2026.

Lieu : PARC DES EXPOSITIONS

Adresse : 120 rue Lefebvre

Ville : 68200 Mulhouse

Département : 68

Début : 2026-11-28

Fin : 2026-11-28

Heure de début : 10:00

DINOSAURES – LE VOYAGE DE BUMPY Début : 2026-11-28 à 10:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

PARC DES EXPOSITIONS 120 rue Lefebvre 68200 Mulhouse 68

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