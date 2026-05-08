Dion Lunadon • Mistigris • Holbrook SUPERSONIC Paris

DION LUNADON (22h00)

(Garage noise – New York, US)

Cet album regroupe 10 morceaux de studio rares et inédits, absolument géniaux, enregistrés entre 2016 et 2026. « Rare Gems Volume One » est un album incontournable de Dion Lunadon qui comprend également deux titres très appréciés des fans : « 1976 » et « When Will I Hold You Again ».

Ne vous y trompez pas !! Ce n’est PAS juste un ramassis de faces B ou de morceaux de seconde zone à jeter !! Dion a écrit et enregistré des centaines de chansons pendant cette période et, pour une raison ou une autre, ces perles n’ont pas trouvé leur place sur les albums officiels. Mais ce sont bel et bien des perles ! C’est pourquoi nous vous offrons… Rare Gems Volume One.

MISTIGRIS (21h00)

(Rock alternatif – Paris, FR)

Mistigris est un groupe de rock alternatif brut mélangeant textes poétiques et riffs intenses. Le groupe transporte son public dans un univers clair-obscur, naïf et sans avenir à travers une mosaïque d’inspirations allant de Last Train à Feu! Chatterton en passant par Edgar Allan Poe.

Explorant des thèmes comme la mort, l’amour ou les rêves, ils mettent à vif leurs émotions et les transmettent à travers leur présence scénique débordante d’énergie dans un set explosif et nostalgique.

Leur discographie fouille dans les émotions humaines et sans artifice où la frustration, la douleur, la joie, et la mélancolie se retrouvent dans la douceur de leur poésie.

Embarquez-vous dans ce voyage unique et écoutez ce rock qui tâche nous ramenant à notre humanité fragile.

Les 3 influences : Paramore, Last Train, Feu! Chatterton

HOLBROOK (20h00)

(Alt pop indie – Paris, FR)

Holbrook est un projet qui aime jouer sur les contrastes : le mélange du chaud et du froid, de la lumière et de l’obscurité. Le groupe propose des mélodies envoûtantes, à la fois fougueuses, mystiques et oniriques. Leurs textes, aux accents cinématographiques, s’imprègnent de tout ce qui les entoure tout en abordant des thèmes qui leur tiennent à cœur, tels que la vie urbaine, la complexité croissante de l’époque moderne, ainsi que le besoin urgent et l’espoir d’un ailleurs meilleur.

Les 3 influences : Radiohead, Matthew Good, Bat For Lashes

Lundi 6 Juillet 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Cette soirée plaira aux fans de… BRMC, A Place To Burry Stangers & Metz

Le lundi 06 juillet 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-07T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-06T19:00:00+02:00_2026-07-06T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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