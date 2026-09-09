Dionysos en délire ! – Au cœur de l’exposition Satyres, sérieux s’abstenir !, Musée de céramique gallo-romaine, Lezoux

Informations pratiques

Dionysos en délire ! – Au cœur de l’exposition Satyres, sérieux s’abstenir ! 19 et 20 septembre Musée de céramique gallo-romaine Puy-de-Dôme

Entrée gratuite / Visite guidée de l’exposition sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Au cœur d’un patrimoine à la fois sacré, festif et profondément humain, laissez-vous entraîner dans l’univers de Dionysos et observez comment hommes et dieux se rejoignent dans la fête et les cérémonies.

Un programme ennivrant en lien avec l’expositionSatyres, sérieux s’abstenir !, conçue en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France (BnF) et le musée.

Au cœur de l’exposition Satyres, sérieux s’abstenir !

Visites guidées : Au conseil des satyres

Plongez dans l’univers déjanté des satyres avec Sarah Busschaert, commissaire de l’exposition. Incarnez un personnage – satyre fêtard, citoyen sérieux ou divinité – et découvrez des objets exceptionnels dans un parcours ludique et audacieux. Vous serez gagnés par la folie de Dionysos !

À 15 h – Durée : 45 min.

Tout public dès 15 ans, sur réservation.

Parcours connectés

Jeu-enquête : Marsyas contre-attaque

Une quête palpitante : concours, triche et vol… Le satyre Marsyas a besoin de vous. Démasquez le coupable !

En continu.

Tout public dès 10 ans (seul ou en équipe), sans réservation.

Pagaille chez les dieux

Laissez-vous conter les légendes des dieux à travers des récits fabuleux.

En continu.

Pour les 7-10 ans, sans réservation.

Jeux

Explorez l’exposition en vous amusant grâce à un espace ludique et à des livrets adaptés à tous les âges.

En continu.

Tout public, sans réservation.

Musée de céramique gallo-romaine 39 Rue de la République, 63190 Lezoux, France Lezoux 63190 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473734242 https://musee-ceramique.puy-de-dome.fr/le-musee.html [{« type »: « phone », « value »: « 0473734242 »}, {« type »: « link », « value »: « https://musee-ceramique.puy-de-dome.fr »}] Site de fabrication de céramiques connu depuis l’époque gauloise et développé par les Romains dans les premiers siècles de notre ère (exportation des poteries dans tout l’empire romain). La poterie des Bourgauds fut construite vers 1866 par les frères Antoine et François Bompard. En 1920, l’affaire prit le nom Manufacture de Grès et Poteries, ancienne maison Bompard. Elle a cessé son activité peu après la Deuxième Guerre mondiale. Le groupe industriel est sur cour fermée ; son atelier de fabrication principal en brique et enduit abrite les deux fours cylindriques verticaux à alandiers, l’un pour la terre cuite, l’autre pour le grès.

**Au cœur d’un patrimoine à la fois sacré, festif et profondément humain, laissez-vous entraîner dans l’univers de Dionysos et observez comment hommes et dieux se rejoignent dans la fête et les en …

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