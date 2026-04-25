Diplomatie thermale Jeu de piste immersif Parc de l’Empereur Vichy
Diplomatie thermale Jeu de piste immersif Parc de l’Empereur Vichy samedi 13 juin 2026.
Vichy
Diplomatie thermale Jeu de piste immersif
Parc de l’Empereur Parc Napoléon III Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13
Déjouez les machinations des agents de Bismarck dans un jeu de piste immersif au sein du Parc de l’Empereur.
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Parc de l’Empereur Parc Napoléon III Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr
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English :
Thwart the machinations of Bismarck?s agents in an immersive treasure hunt through the Kaiser Park.
L’événement Diplomatie thermale Jeu de piste immersif Vichy a été mis à jour le 2026-04-19 par Vichy Destinations
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