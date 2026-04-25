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Diplomatie thermale Jeu de piste immersif Parc de l’Empereur Vichy

Diplomatie thermale Jeu de piste immersif Parc de l’Empereur Vichy samedi 13 juin 2026.

Lieu : Parc de l’Empereur

Adresse : Parc Napoléon III

Ville : 03200 Vichy

Département : Allier

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif :

Vichy

Diplomatie thermale Jeu de piste immersif

Parc de l’Empereur Parc Napoléon III Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-13

Déjouez les machinations des agents de Bismarck dans un jeu de piste immersif au sein du Parc de l’Empereur.
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Parc de l’Empereur Parc Napoléon III Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94  contact@vichydestinations.fr

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English :

Thwart the machinations of Bismarck?s agents in an immersive treasure hunt through the Kaiser Park.

L’événement Diplomatie thermale Jeu de piste immersif Vichy a été mis à jour le 2026-04-19 par Vichy Destinations

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