DIPTYCH THE MISSING DOOR AND THE LOST ROOM Fécamp

54 rue Jules Ferry Fécamp Seine-Maritime

Début : 2026-03-20 19:00:00

fin : 2026-03-20 20:30:00

2026-03-20

Théâtre

dès 12 ans durée 1h10

Dans le cadre du festival Déviations #3 / Le Volcan, Scène nationale du Havre

Peeping Tom réinvente ces deux pièces courtes, en les réunissant dans un diptyque scénique inédit. Chacune possède son propre décor, tel un plateau de cinéma. The missing door évoque un salon rempli de portes qui ne s’ouvrent pas ; The lost room se déroule dans une cabine de bateau, et nous plonge dans le monde intérieur des personnages. En quête d’un idéal, portés par leurs rêves et leurs espoirs, ils semblent perdus, errant dans un labyrinthe macabre et mystérieux, entre réalité et pensée, guidés par des forces naturelles vers un destin incertain. Dans cette nouvelle création, les interprètes entremêlent danse, acrobatie, imaginaire cinématographique, mime et texte. Un véritable univers traversé par la magie de l’inattendu.

La pièce, dans laquelle l’humour noir ne manque pas, semble rendre hommage à David Lynch pour son ambiance et pour ses scènes énigmatiques et séduisantes. El Periodico

> Le Volcan Le Havre (Tarif spécial 22€)

Départ en minibus depuis le Théâtre Le Passage

DISTRIBUTION

Conception et mise en scène Gabriela Carrizo et Franck Chartier

Interprétation Konan Dayot, Fons Dhossche, Lauren Langlois,Panos Malactos / Akira Yoshida, Alejandro Moya, Fanny Sage,Eliana Stragapede, Wan-Lun Yu

Peeping Tom

PRODUCTION

Production Peeping Tom

Coproduction et soutiens Opéra National de Paris / Opéra de Lille / Tanz Köln / Göteborg Dance and Theatre Festival / Théâtre National Wallonie-Bruxelles / deSingel Anvers / GREC Festival de Barcelona / Festival Aperto / Fondazione I Teatri (Reggio Emilia) / Torinodanza Festival / Teatro Stabile di Torino Teatro Nazionale /Dampfzentrale Bern / Oriente Occidente Dance Festival (Rovereto). .

54 rue Jules Ferry Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 29 22 81

