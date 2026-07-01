Dirty dancing – Ciné plein air/Ciné karaoké – Festival Aux heures d’été, Le Chronographe, Rezé

Informations pratiques

Dirty dancing – Ciné plein air/Ciné karaoké – Festival Aux heures d’été Samedi 11 juillet, 22h30 Le Chronographe Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T22:30:00+02:00 – 2026-07-11T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-11T22:30:00+02:00 – 2026-07-11T23:59:00+02:00

Comédie musicale en version karaoké !

« Dirty dancing » d’Emile Ardolino (USA-1987) avec Jennifer Grey, Patrick Swayze, Jerry Orbach…

en VF, avec chansons sous-titrées façon karaoké.

En vacances avec sa famille dans les années 60, Bébé découvre l’univers du dirty dancing et tombe sous le charme de Johnny Castle, professeur de danse aussi rebelle que charismatique.

Entre romance, danse et tubes cultes, « Dirty Dancing » est un classique incontournable.

Pour cette séance spéciale, préparez-vous à donner de la voix : le film sera proposé en version karaoké, pour chanter ensemble les morceaux mythiques !

Durée : 1h40

Tout public

La séance est précédée d’une présentation du film par Alexis Thébaudeau, spécialiste cinéma.

Dans le cadre du Festival Musiques et cultures du monde contemporain, Aux heures d’été

À partir de 20h, venez pique-niquer avant la séance.

À ne pas oublier : un plaid pour les soirées fraîches.

Le Chronographe 21 Rue Saint Lupien, Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.auxheuresete.com/ »}] [{« link »: « https://www.auxheuresete.com/ »}]

Festival Aux heures d’été du 7 juillet au 7 août 2026 été2026

Patrick Swayze et Jennifer Grey dans « Dirty dancing » d’Emile Ardolino