DISCO-NECTED OU CE QUE VOUS VOUDREZ Montpellier

Montpellier

DISCO-NECTED OU CE QUE VOUS VOUDREZ

Avenue du Val de Montferrand Montpellier Hérault

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23 2026-04-24

D’après La nuit des rois de William Shakespeare

Dans le cadre du projet L3 du département d’Études Théâtrales

Cette pièce jouée pour la première fois en 1602 n’en reste pas moins d’actualité. Elle vient explorer les thèmes de l’identité, du genre, du désir et du travestissement, ce qui n’est pas sans faire écho à notre société qui tend vers l’acceptation de l’autre, peu importe son identité

D’après La nuit des rois de William Shakespeare

Dans le cadre du projet L3 du département d’Études Théâtrales

Le retour du projet L3 ! Chaque année, les étudiant.e.s de troisième année de licence Études Théâtrales font leur comédie.

C’est pas moins de 56 étudiants en dernière année de licence Arts Du Spectacle Vivant, mention Études Théâtrales, qui se réunissent afin de monter une pièce.

Cette année, la promotion des L3 se renomme Compagnie Smique (@cie.smique) et s’attaque à un classique La nuit des rois de William Shakespeare. Une création supportée par la scène conventionnée de La Vignette et l’Université Paul Valéry Montpellier III.

Réservez votre place pour l’une des 4

représentations qui auront lieu les 23 et 24 avril 2026

Cette pièce jouée pour la première fois en 1602 n’en reste pas moins d’actualité. Elle vient explorer les thèmes de l’identité, du genre, du désir et du travestissement, ce qui n’est pas sans faire écho à notre société qui tend vers l’acceptation de l’autre, peu importe son identité, et qui affirme sa singularité. .

Avenue du Val de Montferrand Montpellier 34090 Hérault Occitanie cie.smique@gmail.com

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English :

Based on William Shakespeare’s Twelfth Night

As part of the Theatre Studies Department L3 project

First performed in 1602, this play is no less relevant today. It explores themes of identity, gender, desire and cross-dressing, echoing our society?s tendency towards acceptance of others, whatever their identity

L’événement DISCO-NECTED OU CE QUE VOUS VOUDREZ Montpellier a été mis à jour le 2026-04-16 par 34 OT MONTPELLIER