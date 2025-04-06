Disco & Soupe Rouen
dimanche 11 octobre 2026 · Rouen
Informations pratiques
Rouen
Disco & Soupe
Place des Emmurées Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 11:00:00
fin : 2026-10-11 14:00:00
Date(s) :
2026-10-11
C’est une soirée dédiée à la chanson française et internationale qui se tiendra à La Bohème, située au coeur de Rouen, fait danser les rouennaises et les rouennais depuis 1923 !
L’occasion de réviser ses classiques du Banana split de Lio à la salade de Fruits de Bourvil sans oublier Lady Marmelade ou Ketchup Song !
Inclus 2 boissons alcoolisées + entrée + cocktail dinatoire avec plateau charcuterie, fromage.
La discothèque sera privatisée pour les clients Rouen à Table ! jusqu’à minuit et après ouverture au grand public.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération .
Place des Emmurées Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com
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English : Disco & Soupe
L’événement Disco & Soupe Rouen a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de tourisme Rouen tourisme
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