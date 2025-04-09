Rouen

Missions 1210 l’aventure immersive

Rue du Donjon Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-05

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-19 2026-08-02 2026-08-16 2026-08-30 2026-09-13 2026-10-11 2026-11-08 2026-11-22 2026-12-06 2026-12-20

À mi-chemin entre théâtre immersif et aventure historique en décor réel, cette expérience scénarisée vous invite à prendre part à la vie du château.

Dans cette forteresse médiévale fidèlement reconstituée, le Donjon de Rouen invite à vivre le Moyen-Âge comme jamais !

Aux côtés de trois personnages emblématiques, Tristan le garde, Anne l’intendante et Jehan le noble, incarnez de jeunes recrues face à un défi capital préparer le château à l’arrivée imminente de la délégation de Philippe Auguste. Entraînement au combat, préparatifs du banquet, habillage du noble… Chaque étape sollicite votre réflexion, votre coopération et votre sens de l’initiative.

Ici, chaque choix est déterminant, alors écrivez votre propre histoire. .

Rue du Donjon Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

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English : Missions 1210 l’aventure immersive

L’événement Missions 1210 l’aventure immersive Rouen a été mis à jour le 2026-06-12 par Seine-Maritime Attractivité