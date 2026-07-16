DISCO Théâtre Le 13e Art Paris

Informations pratiques

Vue par des millions de spectateurs lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, première chorégraphe Waacking à entrer à l’Opéra de Paris (Roméo et Juliette, Thomas Jolly, 2023), Josépha Madoki alias Princess Madoki est aujourd’hui la figure de proue du Waacking en France et en Europe.

Avec D.I.S.C.O., elle convoque l’énergie du disco et des nuits clubbing pour en faire un espace de résistance et de réparation collective, né dans le sillage du confinement. Sur scène, le mouvement devient déclaration : celle d’un besoin brûlant de contact, de fête et de corps qui se répondent.

Une performance solaire et exigeante portée par l’une des chorégraphes les plus en vue de sa génération.

Du mercredi 04 novembre 2026 au samedi 07 novembre 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 19h00 à 20h00

payant

De 35 à 45 euros.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-04T20:00:00+01:00

fin : 2026-11-07T21:00:00+01:00

Date(s) : 2026-11-04T19:00:00+02:00_2026-11-04T20:00:00+02:00;2026-11-05T19:00:00+02:00_2026-11-05T20:00:00+02:00;2026-11-06T19:00:00+02:00_2026-11-06T20:00:00+02:00;2026-11-07T19:00:00+02:00_2026-11-07T20:00:00+02:00

Théâtre Le 13e Art 30, avenue d’Italie 75013 Centre commercial Italie DeuxParis

https://le13emeart.com/les-evenements/d-i-s-c-o/ +33148285353 communication@le13emeart.com



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