DISCO Théâtre Le 13e Art Paris
mercredi 4 novembre 2026 · Théâtre Le 13e Art · Paris
Informations pratiques
Vue par des millions de spectateurs lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, première chorégraphe Waacking à entrer à l’Opéra de Paris (Roméo et Juliette, Thomas Jolly, 2023), Josépha Madoki alias Princess Madoki est aujourd’hui la figure de proue du Waacking en France et en Europe.
Avec D.I.S.C.O., elle convoque l’énergie du disco et des nuits clubbing pour en faire un espace de résistance et de réparation collective, né dans le sillage du confinement. Sur scène, le mouvement devient déclaration : celle d’un besoin brûlant de contact, de fête et de corps qui se répondent.
Une performance solaire et exigeante portée par l’une des chorégraphes les plus en vue de sa génération.
Du mercredi 04 novembre 2026 au samedi 07 novembre 2026 :
mercredi, jeudi, vendredi, samedi
de 19h00 à 20h00
payant
De 35 à 45 euros.
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-04T20:00:00+01:00
fin : 2026-11-07T21:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-04T19:00:00+02:00_2026-11-04T20:00:00+02:00;2026-11-05T19:00:00+02:00_2026-11-05T20:00:00+02:00;2026-11-06T19:00:00+02:00_2026-11-06T20:00:00+02:00;2026-11-07T19:00:00+02:00_2026-11-07T20:00:00+02:00
Théâtre Le 13e Art 30, avenue d’Italie 75013 Centre commercial Italie DeuxParis
https://le13emeart.com/les-evenements/d-i-s-c-o/ +33148285353 communication@le13emeart.com
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