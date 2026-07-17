Discussion avec une conservatrice en chef du Patrimoine dans la chapelle de la Sorbonne, La Sorbonne, Paris

Informations pratiques

Discussion avec une conservatrice en chef du Patrimoine dans la chapelle de la Sorbonne Dimanche 20 septembre, 14h00 La Sorbonne Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Véronique Milande, conservatrice en chef du patrimoine et responsable de la COARC (conservation des œuvres d’arts religieuses et civiles) de la Ville de Paris, sera dans la chapelle de la Sorbonne le dimanche 20 septembre de 14h00 à 16h00 pour présenter les travaux de restauration de la chapelle.

Du tombeau de Richelieu, restauré en 2024, aux interventions encore à venir en passant par les médaillons peints par Philippe de Champaigne au XVIIᵉ siècle, restaurés en 2026, vous serez invités à découvrir la renaissance progressive du patrimoine exceptionnel de la chapelle de la Sorbonne.

Cette intervention mettra en lumière la délicatesse des gestes de conservation, la richesse des décors retrouvés et l’histoire d’un projet qui vise à redonner toute sa splendeur à l’un des lieux les plus emblématiques de l’histoire universitaire française.

La Sorbonne 45-47 rue des Écoles 75005 Paris Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France http://www.sorbonne.fr https://twitter.com/sorbonnefr La Sorbonne. Un nom qui résonne dans le monde entier comme synonyme d’intelligence et de culture, de savoir et d’esprit critique. Située au cœur du Quartier Latin, la Sorbonne était l’un des collèges médiévaux de l’Université de Paris, avant de désigner, par extension, cette université tout entière. Rénovée par le cardinal de Richelieu, elle fut reconstruite par la IIIe République qui en fit le cœur et le symbole du système d’enseignement français. De nos jours siège de la chancellerie des universités et de l’académie de Paris, elle abrite toujours plusieurs établissements d’enseignement supérieur et de recherche de renommée internationale. Elle a vu se succéder en ses murs nombre de grands esprits, des savants et des passeurs de savoir qui ont contribué à enrichir le patrimoine commun de l’humanité. En Sorbonne, le mot patrimoine prend tout son sens à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Ce haut lieu du savoir vous ouvre ses portes et vous convie à venir découvrir les trésors qu’abritent ses murs, témoins et symboles d’une histoire bientôt millénaire au service de la connaissance.

Présentation des travaux de restauration par une conservatrice en chef du Patrimoine

Échafaudages sous la coupole de la chapelle Sainte-Ursule de la Sorbonne © Chancellerie des universités de Paris – Sylvain Lhermie