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AGENDA · Villeneuve-lès-Béziers

DISCUSSION LITTÉRAIRE Villeneuve-lès-Béziers

vendredi 11 septembre 2026 · Villeneuve-lès-Béziers

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Adresse
1 rue de la Marianne
Ville
34420 Villeneuve-lès-Béziers
Département
Hérault
Tarif

Villeneuve-lès-Béziers

DISCUSSION LITTÉRAIRE

1 rue de la Marianne Villeneuve-lès-Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

Venez découvrir les nouveautés de la médiathèque et échangez sur vos coups de cœur littéraires.
Venez découvrir les nouveautés de la médiathèque et échangez sur vos coups de cœur littéraires.   .

1 rue de la Marianne Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 47 51  mediathequevilleneuvelesbeziers@orange.fr

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L’événement DISCUSSION LITTÉRAIRE Villeneuve-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-09-02 par 34 ADT34

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