Informations pratiques

Villeneuve-lès-Béziers

DISCUSSION LITTÉRAIRE

1 rue de la Marianne Villeneuve-lès-Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Venez découvrir les nouveautés de la médiathèque et échangez sur vos coups de cœur littéraires.

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1 rue de la Marianne Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 47 51 mediathequevilleneuvelesbeziers@orange.fr

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L’événement DISCUSSION LITTÉRAIRE Villeneuve-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-09-02 par 34 ADT34