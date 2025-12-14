DISIZ ON S’EN RAPPELLERA TOUR

2733 Avenue Albert Einstein Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-03

fin : 2026-12-03

Date(s) :

2026-12-03

Disiz revient sur scène avec un spectacle d’une ampleur nouvelle, porté par un band de six musiciens qui révèle toute la richesse et la profondeur de son univers. Avec une direction artistique ambitieuse, il propose un live où émotion, tension et sensibilité se mêlent à des moments plus explosifs.

Disiz revient sur scène avec un spectacle d’une ampleur nouvelle, porté par un band de six musiciens qui révèle toute la richesse et la profondeur de son univers. Avec une direction artistique ambitieuse, il propose un live où émotion, tension et sensibilité se mêlent à des moments plus explosifs.

Ce concert est l’occasion de plonger dans un répertoire qui traverse les époques et les inspirations, incarné par un artiste qui n’a cessé de se renouveler tout en restant fidèle à une sincérité essentielle.

Un rendez-vous rare, généreux et profondément vivant.

Réservation place pmr

shop@bleucitron.net .

2733 Avenue Albert Einstein Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Disiz returns to the stage with a show on a whole new scale, supported by a six-piece band that reveals all the richness and depth of his universe. With an ambitious artistic direction, he offers a live show where emotion, tension and sensitivity mingle with more explosive moments.

L’événement DISIZ ON S’EN RAPPELLERA TOUR Montpellier a été mis à jour le 2025-12-11 par 34 OT MONTPELLIER