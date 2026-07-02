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Disparus ! Présentation de documents d’archives, Pierresvives, Montpellier

jeudi 17 septembre 2026 · Pierresvives · Montpellier

Disparus ! Présentation de documents d’archives, Pierresvives, Montpellier

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
samedi 27 février 2027
Lieu
Pierresvives
Adresse
907, rue du professeur Blayac, Montpellier
Ville
34000 Montpellier
Département
Hérault

Disparus ! Présentation de documents d’archives 17 septembre 2026 – 27 février 2027 Pierresvives Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T10:00:00+02:00 – 2026-09-17T17:30:00+02:00
Fin : 2027-02-27T10:00:00+01:00 – 2027-02-27T17:30:00+01:00

Une exposition voyage dans le temps qui vous embarque sur les traces d’un territoire héraultais toujours en mouvement, au travers d’un dialogue photographique entre des clichés d’hier et d’aujourd’hui

Pierresvives 907, rue du professeur Blayac, Montpellier Montpellier 34000 Mosson Hérault Occitanie 04 67 67 37 00 https://pierresvives.herault.fr/ Domaine départemental : Archives départementales, médiathèque départementale, animations culturelles et expositions
Une exposition voyage dans le temps qui vous embarque sur les traces d’un territoire héraultais toujours en mouvement, au travers d’un dialogue photographique entre des clichés d’hier et d’aujourd’hui

©département de l’Hérault

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