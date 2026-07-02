Disparus ! Présentation de documents d’archives, Pierresvives, Montpellier

Informations pratiques

Disparus ! Présentation de documents d’archives 17 septembre 2026 – 27 février 2027 Pierresvives Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T10:00:00+02:00 – 2026-09-17T17:30:00+02:00

Fin : 2027-02-27T10:00:00+01:00 – 2027-02-27T17:30:00+01:00

Une exposition voyage dans le temps qui vous embarque sur les traces d’un territoire héraultais toujours en mouvement, au travers d’un dialogue photographique entre des clichés d’hier et d’aujourd’hui

Pierresvives 907, rue du professeur Blayac, Montpellier Montpellier 34000 Mosson Hérault Occitanie 04 67 67 37 00 https://pierresvives.herault.fr/ Domaine départemental : Archives départementales, médiathèque départementale, animations culturelles et expositions

Une exposition voyage dans le temps qui vous embarque sur les traces d’un territoire héraultais toujours en mouvement, au travers d’un dialogue photographique entre des clichés d’hier et d’aujourd’hui

©département de l’Hérault