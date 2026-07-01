Dispositif EAC “Passeport pour l’art” : La forêt, archive sensible, dans le cadre de l’exposition Bialowieza, la forêt vivante de Lech & Simona, Centre culturel Saint-Cyprien, Toulouse
mardi 26 janvier 2027 · Centre culturel Saint-Cyprien · Toulouse
Informations pratiques
Dispositif EAC “Passeport pour l’art” : La forêt, archive sensible, dans le cadre de l’exposition Bialowieza, la forêt vivante de Lech & Simona 26 janvier – 2 mars 2027, certains mardis Centre culturel Saint-Cyprien Haute-Garonne
Scolaires (24) pour CE2 et cycles 3 (CM1-CM2)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-26T09:30:00+01:00 – 2027-01-26T15:30:00+01:00
Fin : 2027-03-02T09:30:00+01:00 – 2027-03-02T15:30:00+01:00
Une approche transversale entre photographie, archive et pratique artistique, en résonance avec l’exposition « Białowieża, la forêt vivante de Lech & Simona ». Le parcours invite à la découverte de médiums, de lieux culturels et de métiers, tout en privilégiant l’expérimentation de techniques en laboratoires (argentique, numérique).
26/01/2027 de 9h30 à 15h30 : Médiation de l’exposition « Białowieża, la forêt vivante de Lech & Simona » et premières expérimentations photographiques en laboratoires au centre culturel Saint-Cyprien (56 allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse)
02/02/27 de 10h à 12h : Immersion au cœur des Archives municipales (2 rue des Archives 31500 Toulouse) : rôle des archives, métier d’archiviste, présentation et appropriation des fonds photographiques ; Poursuite des expérimentations photographiques de 13h30 à 15h30 au centre culturel Saint-Cyprien (56 allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse)
23/02/27 de 10h à 12h : Immersion au cœur de la bibliothèque Carthailhac et de la médiathèque jeunesse du Muséum (35 allées Jules Guesde, 31000 Toulouse) : découverte de l’exposition, exploration des collections, lectures et présentation de livres d’artistes et d’ouvrages anciens ; Poursuite des expérimentations photographiques de 13h30 à 15h30 au centre culturel Saint-Cyprien (56 allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse)
02/03/27 de 9h30 à 15h30 : Finalisation des productions photographiques et temps de restitution au centre culturel Saint-Cyprien (56 allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse)
Centre culturel Saint-Cyprien 56 allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie 0561222777 https://metropole.toulouse.fr/annuaire/centre-culturel-saint-cyprien https://www.facebook.com/CentreculturelSaintCyprien;https://www.instagram.com/centreculturelsaintcyprien/ Equipement culturel de la ville de Toulouse, le centre culturel Saint-Cyprien, situé au cœur du quartier dynamique éponyme, œuvre depuis plus de 40 ans pour un accès large et inclusif à la culture, en favorisant la rencontre entre les artistes, les œuvres et les publics.
Sa programmation pluridisciplinaire – expositions, spectacles et pratique artistique (photographie, danse, arts plastiques) – conjugue exigence artistique et ouverture, et s’adresse à des publics de tous horizons. Metro ligne A station Saint-Cyprien République
Bus ligne 13, 14, 66
Parking Saint-Cyprien République
Stations VéloToulouse à proximité
Une approche transversale entre photographie, archive et pratique artistique, en résonance avec l’exposition « Białowieża, la forêt vivante de Lech & Simona ». Le parcours invite à la découverte de …
©Lech Wilczek, courtesy of Ida Matysek
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