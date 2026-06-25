Dispositif Nouvelle Entreprise • Réunion d’information Rue Pierre-Boubet Cusset
mardi 13 octobre 2026 · Rue Pierre-Boubet · Cusset
Informations pratiques
Cusset
Dispositif Nouvelle Entreprise • Réunion d’information
Rue Pierre-Boubet Centre La Passerelle Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 17:00:00
fin : 2026-10-13
Date(s) :
2026-10-13
Vous avez dans l’idée de créer votre propre entreprise mais vous ne savez pas comment la concrétiser ?
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Rue Pierre-Boubet Centre La Passerelle Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 25 90 centrelapasserelle@ville-cusset.fr
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English :
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L’événement Dispositif Nouvelle Entreprise • Réunion d’information Cusset a été mis à jour le 2026-08-17 par Vichy Destinations
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