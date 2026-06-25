Dispositif Nouvelle Entreprise • Réunion d’information Rue Pierre-Boubet Cusset

Informations pratiques

Cusset

Dispositif Nouvelle Entreprise • Réunion d’information

Rue Pierre-Boubet Centre La Passerelle Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 17:00:00

fin : 2026-10-13

Date(s) :

2026-10-13

Vous avez dans l’idée de créer votre propre entreprise mais vous ne savez pas comment la concrétiser ?

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Rue Pierre-Boubet Centre La Passerelle Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 25 90 centrelapasserelle@ville-cusset.fr

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English :

Are you thinking about starting your own business but don’t know how to make it happen?

L’événement Dispositif Nouvelle Entreprise • Réunion d’information Cusset a été mis à jour le 2026-08-17 par Vichy Destinations