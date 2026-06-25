UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cusset

Dispositif Nouvelle Entreprise • Réunion d’information Rue Pierre-Boubet Cusset

mardi 13 octobre 2026 · Rue Pierre-Boubet · Cusset

Informations pratiques

Début
mardi 13 octobre 2026
Fin
mardi 13 octobre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Rue Pierre-Boubet
Adresse
Centre La Passerelle
Ville
03300 Cusset
Département
Allier
Tarif

Cusset

Dispositif Nouvelle Entreprise • Réunion d’information

Rue Pierre-Boubet Centre La Passerelle Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 17:00:00
fin : 2026-10-13

Date(s) :
2026-10-13

Vous avez dans l’idée de créer votre propre entreprise mais vous ne savez pas comment la concrétiser ?
  .

Rue Pierre-Boubet Centre La Passerelle Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 25 90  centrelapasserelle@ville-cusset.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Are you thinking about starting your own business but don’t know how to make it happen?

L’événement Dispositif Nouvelle Entreprise • Réunion d’information Cusset a été mis à jour le 2026-08-17 par Vichy Destinations

À voir aussi à Cusset (Allier)