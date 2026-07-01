Dispositif Pik’Tro – Focus sur le moustique tigre, Parc potager de la Crapaudine, Nantes

Informations pratiques

Dispositif Pik’Tro – Focus sur le moustique tigre Mercredi 8 juillet, 14h30 Parc potager de la Crapaudine Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T14:30:00+02:00 – 2026-07-08T16:00:00+02:00

Fin : 2026-07-08T14:30:00+02:00 – 2026-07-08T16:00:00+02:00

Connaissez-vous les particularités du moustique tigre ? Avec l’association Les Petits Débrouillards, découvrez son mode de vie au travers d’activités ludiques pour mieux lutter contre lui et l’éloigner de nos maisons.

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Parc potager de la Crapaudine Avenue des Gobelets, Nantes Nantes 44200 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda/parc-potager-de-la-crapaudine »}, {« link »: « https://medias-metropole.nantes.fr/s3fs-public/documents/2026-06/Biodivers%20ete%202026%20web.pdf »}, {« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda?category=all%2Cexpositions%2Cfestivals&date=11%2F12%2F2024&search=%22biodivers%C3%A9t%C3%A92026%22 »}]

Animation dans le cadre de la programmation estivale Biodivers’été 2026. Biodiversété2026 Nature