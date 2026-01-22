Dissection de pelotes de rapaces Vitrezay, Échappées Nature Saint-Sorlin-de-Conac
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26
2026-09-26
Accompagnés par un écologue de BioSphère Environnement, explorez l’alimentation des rapaces nocturnes à travers la dissection de leurs pelotes de réjection. Identifiez les ossements, déterminez les proies consommées.
Vitrezay, Échappées Nature La Parfaite Saint-Sorlin-de-Conac 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 77 48 10 biosphere-environnement@orange.fr
English :
Accompanied by a BioSphère Environnement ecologist, explore the diet of nocturnal birds of prey by dissecting their droppings. Identify the bones and determine the prey eaten.
