Plantes des marais de Gironde Vitrezay, Échappées Nature Saint-Sorlin-de-Conac
Plantes des marais de Gironde Vitrezay, Échappées Nature Saint-Sorlin-de-Conac dimanche 28 juin 2026.
Plantes des marais de Gironde
Vitrezay, Échappées Nature La Parfaite Saint-Sorlin-de-Conac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28 11:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Accompagnés par un écologue de BioSphère Environnement, venez découvrir les plantes caractéristiques des marais de Gironde.
.
Vitrezay, Échappées Nature La Parfaite Saint-Sorlin-de-Conac 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 77 48 10 biosphere-environnement@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Accompanied by a BioSphère Environnement ecologist, come and discover the characteristic plants of the Gironde marshes.
L’événement Plantes des marais de Gironde Saint-Sorlin-de-Conac a été mis à jour le 2026-01-20 par Offices de Tourisme de Jonzac