La vie des Zones Humides au crépuscule Vitrezay, Échappées Nature Saint-Sorlin-de-Conac

La vie des Zones Humides au crépuscule

Vitrezay, Échappées Nature La Parfaite Saint-Sorlin-de-Conac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14 21:00:00

Date(s) :

2026-08-14 2026-08-22

Accompagnés par les ornithologues de BioSphère Environnement, venez découvrir l’activité des oiseaux au crépuscule spectaculaires rassemblements pour des dortoirs, début de la migration nocturne, mouvements entre sites de repos et sites d’alimentation…

.

Vitrezay, Échappées Nature La Parfaite Saint-Sorlin-de-Conac 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 77 48 10 biosphere-environnement@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Accompanied by ornithologists from BioSphère Environnement, come and discover the activity of birds at dusk: spectacular gatherings for dormitories, the start of nocturnal migration, movements between resting and feeding sites?

L’événement La vie des Zones Humides au crépuscule Saint-Sorlin-de-Conac a été mis à jour le 2026-01-20 par Offices de Tourisme de Jonzac