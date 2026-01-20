Libellules de Vitrezay Vitrezay, Échappées Nature Saint-Sorlin-de-Conac

Libellules de Vitrezay

Vitrezay, Échappées Nature La Parfaite Saint-Sorlin-de-Conac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 16:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Plongez dans l’univers des odonates lors d’une sortie dédiée aux libellules et demoiselles du site de Vitrezay !

.

Vitrezay, Échappées Nature La Parfaite Saint-Sorlin-de-Conac 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 77 48 10 biosphere-environnement@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Immerse yourself in the world of odonates during an outing dedicated to the dragonflies and damselflies of the Vitrezay site!

L’événement Libellules de Vitrezay Saint-Sorlin-de-Conac a été mis à jour le 2026-01-20 par Offices de Tourisme de Jonzac