Oiseaux migrateurs des marais de Gironde Vitrezay, Échappées Nature Saint-Sorlin-de-Conac

Oiseaux migrateurs des marais de Gironde

Vitrezay, Échappées Nature La Parfaite Saint-Sorlin-de-Conac Charente-Maritime

Début : 2026-08-05 08:30:00

fin : 2026-08-18 10:30:00

2026-08-05 2026-08-09 2026-08-18 2026-08-28

Une occasion exceptionnelle de découvrir les oiseaux discrets qui migrent le long du littoral atlantique et échanger avec les scientifiques sur les enjeux des zones humides dans le contexte du changement global.

Vitrezay, Échappées Nature La Parfaite Saint-Sorlin-de-Conac 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 77 48 16 biosphere-environnement@orange.fr

English :

An exceptional opportunity to discover the discreet birds that migrate along the Atlantic coast, and to exchange views with scientists on the challenges facing wetlands in the context of global change.

