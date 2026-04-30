Distribution étudiante La Gaîté Lyrique Paris
Distribution étudiante La Gaîté Lyrique Paris samedi 2 mai 2026.
Avec Cop1
Depuis 2023, la Gaîté Lyrique intègre à sa programmation des actions de solidarité, grâce à un tissu associatif local fortement mobilisé, comme l’association Cop1 qui s’engage dans la lutte contre la précarité étudiante en proposant des distributions solidaires. Ces distributions sont à destination de tous·tes les étudiant·es nationaux et internationaux qui font face à des difficultés financières et sociales.
Les colis distribués sont constitués de kits d’hygiène, protections menstruelles, et de colis alimentaires.
En collaboration avec Cop1, la Gaîté Lyrique accueille tout au long de l’année plusieurs distributions solidaires à destination de tous les étudiants.
Le samedi 27 juin 2026
de 14h00 à 15h30
Le samedi 13 juin 2026
de 14h00 à 15h30
Le samedi 30 mai 2026
de 14h00 à 15h30
Le samedi 16 mai 2026
de 14h00 à 15h30
Le samedi 02 mai 2026
de 14h00 à 15h30
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-02T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-27T18:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-02T14:00:00+02:00_2026-05-02T15:30:00+02:00;2026-05-16T14:00:00+02:00_2026-05-16T15:30:00+02:00;2026-05-30T14:00:00+02:00_2026-05-30T15:30:00+02:00;2026-06-13T14:00:00+02:00_2026-06-13T15:30:00+02:00;2026-06-27T14:00:00+02:00_2026-06-27T15:30:00+02:00
La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Lieu culturel de la Ville de Paris, la Gaîté Lyrique entend répondre à l’urgence culturelle, sociale, démocratique et climatique. Avec le projet Fabrique de l’époque, entre création et engagement, la Gaîté Lyrique invite à passer de l’idée à l’action, du récit à l’impact, et encourage la création artistique et la circulation d’idées, émancipe et décloisonne les publics, bouscule et met en mouvement. La Gaîté Lyrique se pense comme une boîte à outils au service des artistes, acteurs et actrices du changement, pour renforcer la capacité de créer et d’agir ensemble, tous et toutes rassemblées autour d’un concert, d’une conférence, d’un verre, d’une performance ou d’un atelier. Bienvenue dans l’époque !Paris
Métro -> 3 : Réaumur – Sébastopol (Paris) (155m)
Bus -> 2038 : Réaumur – Arts et Métiers (Paris) (130m)
Vélib -> Square Emile – Chautemps (81.64m)
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