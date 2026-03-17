Distributions de composteurs Parking de l’Écomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche
Distributions de composteurs Parking de l’Écomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche lundi 30 mars 2026.
Distributions de composteurs Parking de l’Écomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche 30 mars – 23 septembre Ille-et-Vilaine
Vous habitez un pavillon avec jardin ? Rennes Métropole organise, sur inscription préalable, des distributions de composteurs pour transformer vos déchets alimentaires et de jardin en engrais naturel.
Inscriptions : [dechets.rennesmetropole.fr/demande-de-composteur](https://dechets.rennesmetropole.fr/prise-de-rdv)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-30T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-23T12:30:00.000+02:00
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http://dechets.rennesmetropole.fr/demande-de-composteur
Parking de l’Écomusée de la Bintinais Route de Châtillon-sur-Seiche, Rennes Noyal-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Ille-et-Vilaine