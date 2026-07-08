Dites 33 ! Médiathèque Françoise Sagan Paris
samedi 12 septembre 2026 · Médiathèque Françoise Sagan · Paris
Informations pratiques
La médiathèque vous propose un rendez-vous consacré aux vinyles : une heure de partage, pour échanger, discuter, écouter de la musique sur disque vinyle. En piochant dans notre collection de près de 800 références ou en venant avec vos propres disques, venez nous présenter vos derniers coups de cœur musicaux !
Informations pratiques
Rendez-vous le samedi 12 septembre de 16h à 17h30 au quatrième étage de la médiathèque
Entrée libre
Un rendez-vous musical dédié aux vinyles !
Le samedi 12 septembre 2026
de 16h00 à 17h30
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T19:00:00+02:00
fin : 2026-09-12T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-12T16:00:00+02:00_2026-09-12T17:30:00+02:00
Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris
+33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan
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