Diversification alimentaire, Centre Social et Culturel André DHÔTEL, Charleville-Mézières

Diversification alimentaire Lundi 8 juin, 14h00 Centre Social et Culturel André DHÔTEL Ardennes

Gratuit – Inscription obligatoire – Futurs et jeunes parents de bébé de 0 à 6 mois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-08T14:00:00+02:00 – 2026-06-08T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-08T14:00:00+02:00 – 2026-06-08T16:00:00+02:00

La diversification alimentaire consiste à introduire des aliments autres que le lait dans l’alimentation du nourrisson.

Venez découvrir des recettes simples qui accompagneront vos premiers pas dans cette étape et raviront les papilles de votre bébé.

Les ingrédients sont fournis gracieusement. Il vous suffit d’apporter vos récipients pour emporter ce que vous aurez cuisiné.

Pour des raisons pratiques et de sécurité, cet atelier est organisé sans la présence des enfants.

=> Pour les futurs et jeunes parents de bébé de 0 à 6 mois <=

Centre Social et Culturel André DHÔTEL 88 rue Albert Poulain 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est [{« type »: « email », « value »: « 1000pj@mairie-charlevillemezieres.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0324324496 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0324324171 »}]

Atelier pratique – 1ère purée et 1ère compote