Diversité des langues écrites à Villejean, 28 Dalle Kennedy, Rennes
Diversité des langues écrites à Villejean, 28 Dalle Kennedy, Rennes jeudi 23 avril 2026.
Diversité des langues écrites à Villejean Jeudi 23 avril, 14h00 28 Dalle Kennedy Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T14:00:00+02:00 – 2026-04-23T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-23T14:00:00+02:00 – 2026-04-23T19:00:00+02:00
28 Dalle Kennedy 28 Cours Kennedy 35000 Rennes Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne
Exposition Mosaïque Bretagne Maroc
Mosaïque Bretagne Maroc
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