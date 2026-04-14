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Diversité des langues écrites à Villejean, 28 Dalle Kennedy, Rennes

Diversité des langues écrites à Villejean, 28 Dalle Kennedy, Rennes

Diversité des langues écrites à Villejean, 28 Dalle Kennedy, Rennes jeudi 23 avril 2026.

Lieu : 28 Dalle Kennedy

Adresse : 28 Cours Kennedy 35000 Rennes

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

Diversité des langues écrites à Villejean Jeudi 23 avril, 14h00 28 Dalle Kennedy Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T14:00:00+02:00 – 2026-04-23T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-23T14:00:00+02:00 – 2026-04-23T19:00:00+02:00

28 Dalle Kennedy 28 Cours Kennedy 35000 Rennes Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne
Exposition Mosaïque Bretagne Maroc

Mosaïque Bretagne Maroc

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