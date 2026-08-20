Divinations littéraires, Médiathèque Jean Macé, Château-Thierry

Informations pratiques

Divinations littéraires Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque Jean Macé Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Tirez une crate … et laissez les bibliothécaires deviner le livre qu’il vous faut !

Médiathèque Jean Macé 14 Rue Jean de la Fontaine, 02400 Château-Thierry, France Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France 0323853085 https://www.chateau-thierry.fr/equipement/la-mediatheque-jean-mace Accordez-vous un moment de calme et de quiétude dans des locaux spacieux et chaleureux. Le temps d’une lecture reposante, d’une conférence captivante ou de l’exposition d’un grand artiste du territoire, profitez de ce lieu culturel ouvert à tous pour satisfaire votre soif de connaissance ou vos envies de détente.

Biblis en folie 2026

©médiathèquejeanmace