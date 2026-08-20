Escape Game « À la recherche de la Madeleine », Médiathèque Jean Macé, Château-Thierry

Informations pratiques

Escape Game « À la recherche de la Madeleine » Samedi 3 octobre, 14h30, 15h30, 16h30 Médiathèque Jean Macé Aisne

À partir de 9 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T15:15:00+02:00

Fin : 2026-10-03T16:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:15:00+02:00

Plongez dans une enquête imaginée par les élèves de CM de l’école de la Madeleine !

Un jeu ludique et créatif, conçu par les enfants, à vivre en famille.

Médiathèque Jean Macé 14 Rue Jean de la Fontaine, 02400 Château-Thierry, France Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France 0323853085 https://www.chateau-thierry.fr/equipement/la-mediatheque-jean-mace [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 85 30 85 »}] Accordez-vous un moment de calme et de quiétude dans des locaux spacieux et chaleureux. Le temps d’une lecture reposante, d’une conférence captivante ou de l’exposition d’un grand artiste du territoire, profitez de ce lieu culturel ouvert à tous pour satisfaire votre soif de connaissance ou vos envies de détente.

Biblis en folie 2026

©médiathèquejeanmace