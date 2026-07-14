Diviser ou rassembler Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt Paris

Informations pratiques

« La politique nous divise. Les religions nous divisent. Mais les arts nous rassemblent. » La formule de Robert Wilson fait mouche, à l’âge des cyniques bateleurs de la division. Mais, nuance ! L’art rassemble ET divise. La politique aussi, inversement. Débat !

Rencontre animée par Marc Dondey

Dans le cadre de l’agora 26-27 en partenariat avec Télérama.

Le jeudi 08 octobre 2026

de 18h30 à 19h45

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-08T21:30:00+02:00

fin : 2026-10-08T22:45:00+02:00

Date(s) : 2026-10-08T18:30:00+02:00_2026-10-08T19:45:00+02:00

Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt 2 place du Châtelet 75004 Paris

Métro -> 1 : Châtelet (Paris) (108m)

Bus -> 21384758676970727475768596 : Châtelet (Paris) (108m)

Vélib -> Victoria – Place du Chatelet (96.18m)

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