DIX HEURES 10 Mende
DIX HEURES 10 Mende mardi 11 août 2026.
Mende
DIX HEURES 10
1 bis, rue du Pré Claux Mende Lozère
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 21:30:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
10H10 est un road movie inclusif mettant en scène les résidents et éducateurs du Clos du Nid.
Tourné entre le Pôle bois de Marvejols, le cirque de Navacelle et Port-Leucate, le film raconte le road trip d’un résident parti retrouver son fils, abordant avec sensibilité la parentalité et la fin de vie.
Accompagnés par les dispositifs Atom et Satelli, les participants s’investissent pleinement dans ce projet de six mois, mêlant répétitions et tournage, illustrant la créativité et l’engagement de chacun dans une expérience artistique inclusive et fédératrice.
Tous les soirs à 21h30, venez découvrir Ciné-register au jardin.
Tarif 7 €. Écran géant et popcorn. .
1 bis, rue du Pré Claux Mende 48000 Lozère Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement DIX HEURES 10 Mende a été mis à jour le 2026-06-23 par 48-OT Mende
À voir aussi à Mende (Lozère)
- VISITE GUIDÉE LE TRESOR DE LA CATHEDRALE Mende 1 juillet 2026
- JEU DE PISTE EN FAMILLE Mende 1 juillet 2026
- VISITE GUIDÉE CATHÉDRALE & CLOCHER Mende 2 juillet 2026
- VISITE GUIDÉE CLOCHER DE LA CATHÉDRALE Mende 2 juillet 2026
- VISITE GUIDÉE PHARMACIE DE L’ANCIEN HÔPITAL Mende 2 juillet 2026