Mende

DIX HEURES 10

1 bis, rue du Pré Claux Mende Lozère

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 21:30:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

10H10 est un road movie inclusif mettant en scène les résidents et éducateurs du Clos du Nid.

Tourné entre le Pôle bois de Marvejols, le cirque de Navacelle et Port-Leucate, le film raconte le road trip d’un résident parti retrouver son fils, abordant avec sensibilité la parentalité et la fin de vie.

Accompagnés par les dispositifs Atom et Satelli, les participants s’investissent pleinement dans ce projet de six mois, mêlant répétitions et tournage, illustrant la créativité et l’engagement de chacun dans une expérience artistique inclusive et fédératrice.

Tous les soirs à 21h30, venez découvrir Ciné-register au jardin.

Tarif 7 €. Écran géant et popcorn. .

1 bis, rue du Pré Claux Mende 48000 Lozère Occitanie

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English :

L’événement DIX HEURES 10 Mende a été mis à jour le 2026-06-23 par 48-OT Mende