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DIY : fleur en papier, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

mercredi 23 septembre 2026 · Médiathèque José Cabanis · Toulouse

DIY : fleur en papier, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Lieu
Médiathèque José Cabanis
Adresse
1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse
Ville
31506 Toulouse
Département
Haute-Garonne

DIY : fleur en papier Mercredi 23 septembre, 15h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T15:00:00+02:00 – 2026-09-23T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-23T15:00:00+02:00 – 2026-09-23T17:00:00+02:00

Mercredi 23 septembre – 15h à 17h
Avant l’arrivée de l’automne, fabriquons ensemble des fleurs en papier.
Médiathèque José Cabanis – pôle Arts (3e étage – Fabrique à dessin)
Durée : 2h – À partir de 12 ans

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie
Avant l’arrivée de l’automne, fabriquons ensemble des fleurs en papier.

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