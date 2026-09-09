DJ Set au Belvédère, La Cité du Vin, Bordeaux

Informations pratiques

DJ Set au Belvédère Vendredi 11 septembre, 20h00 La Cité du Vin Gironde

Inscription en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T20:00:00+02:00 – 2026-09-11T23:45:00+02:00

Fin : 2026-09-11T20:00:00+02:00 – 2026-09-11T23:45:00+02:00

Pour ses 10 ans, la Cité du Vin s’associe au festival Bordeaux Open Air pour une soirée festive et musicale, perchée au sommet du Belvédère, au 8e étage de la Cité du Vin.

Le temps d’une soirée, la scène locale s’empare du point de vue le plus haut du quartier de Bacalan pour faire danser le public face au coucher du soleil, avec la Garonne et les toits de Bordeaux pour décor.

Un verre de vin ou un cocktail à base de vin à la main, laissez-vous gagner par la bonne humeur communicative et les sonorités solaires des DJs programmés par Bordeaux Open Air, pour un moment entre amis ou entre collègues.

Une soirée simple, conviviale et festive, comme on les aime, pour prolonger encore un peu l’été.

Rendez-vous au Belvédère de la Cité du Vin, inscription requise sur le lien à venir (boissons non incluses).

Tarif réduit pour les abonnés de la Cité du Vin, sur présentation de leur abonnement.

En partenariat avec : Bordeaux Open Air

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.laciteduvin.com/fr/agenda/dj-set-au-belvedere-cite-du-vin »}]

Bordeaux Open Air au Belvédère de la Cité du Vin soirée fête

FCCV