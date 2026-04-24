DJ SET AVEC SIN’DEE Palavas-les-Flots
DJ SET AVEC SIN’DEE Palavas-les-Flots vendredi 7 août 2026.
Palavas-les-Flots
DJ SET AVEC SIN’DEE
Quai Paul Cunq Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
De 21h à 23h
Animation Musicale Discomobile Vintage Music Van
Quai Paul Cunq (guinguette)
Offert par la Ville
Infos musicvan.discomobile@gmail.com
DJ depuis 2002, issue de la scène vinyle et influencée par la musique électronique, elle a construit au fil des années une identité musicale riche et adaptable.
Depuis plus de 10 ans, elle développe un style open format qui lui permet de s’adapter à une grande diversité d’événements séminaires, soirées privées, événements institutionnels et festivals. Elle a notamment collaboré avec des mairies, participé à des événements d’envergure comme le Festival de Cannes, Festival de Thau et assuré plusieurs résidences à Montpellier ces dernières années.
Reconnue pour son énergie communicative et sa proximité avec le public, elle imagine des sets sur mesure où l’ambiance monte naturellement et où chaque moment devient une expérience collective. Sur scène, elle ne se contente pas de mixer elle crée une connexion, fait monter la pression et embarque le public jusqu’au bout de la nuit. .
Quai Paul Cunq Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34 musicvan.discomobile@gmail.com
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English : DJ SET AVEC SIN’DEE
9pm to 11pm
Musical entertainment Discomobile Vintage Music Van
L’événement DJ SET AVEC SIN’DEE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-25 par 34 ADT34